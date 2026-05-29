РБК: ФАС предложила отвязать внутренние цены на алюминий от Лондонской биржи

ФАС предложила «Русалу» отказаться от привязки внутренних цен к котировкам Лондонской биржи металлов и перейти на механизм экспортного паритета, сообщает РБК со ссылкой на источники. Стоимость для российских заводов предлагается рассчитывать как среднюю цену экспорта компании в Китай, Азию, Европу и Америку за вычетом стоимости логистики и пошлин.

Как заявили собеседники издания, сейчас российские переработчики платят за металл заметно больше, чем зарубежные покупатели. Из-за высоких цен на сырье российский бизнес теряет конкурентоспособность — импорт готовой алюминиевой продукции из Китая уже подскочил на 63%. Отвязка от биржи должна уравнять шансы отечественных предприятий с китайскими и турецкими конкурентами, считают сторонники нового подхода.

При этом, как считают источники РБК на рынке, ограничение внутренних цен может сделать экспорт более прибыльным, что приведет к оттоку металла за границу и дефициту в России, а также к сокращению инвестиций в производство. По данным издания, представители «Русала» во время обсуждений отмечали, что их цены в рублях за последние три года росли, немного опережая инфляцию, а проблема неконкурентоспособности российских товаров на мировом рынке связана со слишком крепким рублем, а не со стоимостью сырья.

В пресс-службе ФАС заявили, что ведомство разрабатывает новые подходы к ценообразованию. Служба совместно с Минпромторгом работает над формированием отечественного биржевого индикатора, проект соответствующего нормативного акта уже проходит общественное обсуждение. В ФАС добавили, что стоимость алюминия внутри страны не должна превышать стоимость экспортных поставок, а внедрение новой формулы обеспечит прозрачность рынка.

Сегодня истекает срок исполнения предупреждения, выданного в марте ФАС предупреждения в адрес «Русала» относительно внутрироссийских цен на алюминий. В ведомстве объяснили, что компания закладывала в формулу надбавку, привязанную к рынку Европы. Однако, заявляли в службе, европейское направление потеряло актуальность для России: экспорт переориентирован на Азию, где цены ниже.

Подробнее — в материале «Ъ» «Алюминий оценят по-новому».