Бастрыкин назвал число привлеченных к уголовной ответственности в РФ за 15 лет

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Тот подвел итоги работы СКР за 15 лет. По словам главы ведомства, за это время в России было привлечено к уголовной ответственности более 1,5 млн человек.

Владимир Путин и Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас развивается активно криминалистическое подразделение, применяются новые методы криминалистики»,— сказал господин Бастрыкин (цитата по сайту Кремля). По его словам, за 15 лет СКР направил в суд почти 1,5 млн дел. Был возмещен ущерб почти на 1 трлн руб., по налоговым правонарушениям — на 561 млрд руб.

Александр Бастрыкин заявил, что ущерб от действий Украины в Донбассе составляет 580 млрд руб. «Организована масштабная работа по судебно-экспертному установлению точного размера и характера причиненного на Донбассе ущерба»,— добавил председатель СКР. Он добавил, что в России были осуждены более 70 украинских военнослужащих.