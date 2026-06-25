В Дагестане ограничили продажу топлива

В Дагестане из-за повышенного спроса ограничили продажу топлива. Можно приобрести не более 20 л бензина и 50 л дизеля в одни руки, сообщило Минэнерго республики.

Ведомство заверило, что ограничения введены «исключительно для равномерного распределения имеющихся запасов». Власти рассчитывают, что принятая мера поможет избежать «искусственного дефицита и гарантирует доступность топлива для всех категорий граждан», в том числе экстренных служб, социального транспорта и сельхозпроизводителей.

Министерство советует воздержаться от покупки топлива с использованием канистр и других емкостей, потому что это провоцирует ажиотаж. Также лучше «заправляться по мере фактической необходимости — в объеме, достаточном для текущих поездок», добавили в Минэнерго.

В регионах России начали вводить ограничения на продажу бензина с конца мая на фоне участившихся ударов БПЛА. Сейчас подобные меры действуют более чем в 20 регионах. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.

О предложениях по нормализации ситуации — в материале «Ъ» «Стабилизатор напряжения».