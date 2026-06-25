«Без этого ситуация только ухудшится»

С 1 сентября в России вступает в силу закон об обязательном переходе на электронные перевозные документы (ЭПД). По данным Минтранса РФ, государственная информационная система (ГИС ЭПД) работает в стране «в добровольном режиме» уже четыре года и у рынка было достаточно времени для того, чтобы протестировать процессы. По мнению авторов нового ФЗ, обязательный цифровой документооборот позволит отслеживать движение грузов в режиме реального времени и формировать точную картину состояния отрасли. Свое мнение по этому поводу «Ъ-Ростов» высказала собственник и руководитель компании «Адамант Логистика» Светлана Плехова.



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«На мой взгляд, новый федеральный закон обеспечивает плавный переход к цифровизации отрасли, причем по всем направлениям. Например, сейчас идет внедрение “цифры” в таможенные процессы. В частности, до 2030 года система должна быть обкатана и усовершенствована, все выявленные ошибки — исправлены. Это работа — в рамках СПОТ (Национальной системы подтверждения ожидания товаров). Для того, чтобы оцифровать перевозки, все перемещение грузов, с подключением транспортно-логистических компаний, грузоотправителей и грузополучателей, необходимы были новые эффективные меры. Чтобы можно было видеть не только происхождение и отправку товара, но и поступление его на конечную “точку”.

Как представитель логистического бизнеса региона считаю, что внедрение такой системы — это дополнительная временная и финансовая нагрузка: надо вкладывать средства в приобретение, установку и обслуживание программного обеспечения (ПО), обучение персонала. Но мы понимаем, что такой цифровой переход неизбежен. Это позволит окончательно обелить рынок.

Довольно часто контролирующие органы выявляют контрафактные товары и продукцию, не соответствующую требованиям. Это отрицательно влияет на бюджетные показатели, экономику региона и страны в целом. Для борьбы с этим в стране идет создание системы, позволяющей делать ситуацию максимально прозрачной, контролировать грузопоток на всех этапах товаропроводящей цепи.

Сейчас в Ростовской области одни компании работают в рамках правового поля, другие находятся в “серой” зоне, а третьи и вовсе — в “черной”. Поэтому мы как представители легального бизнеса поддерживаем изменения даже, несмотря на то, что несем существенные затраты. Без этого ситуация только ухудшится.

Уже сейчас, перед вступлением с 1 сентября в силу нового закона, в России в целом и Ростовской области в частности происходит уход недобросовестных участников с рынка логистических и транспортных услуг. На нашем рынке останутся только сильные и честные игроки. Однако их количество будет достаточным для того, чтобы не произошло монополизации рынка».