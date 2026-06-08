Евродипломатия взялась за танкеры

Евросоюз разрешил военным задерживать иностранные танкеры в Средиземном море, включая те, что считают частью российского «теневого флота». Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Меры расширили в рамках военной миссии IRINI. Ее начали в 2020-м, чтобы перехватывать контрабанду оружия в Ливию и собирать данные о незаконных поставках нефти по морю. В последний раз операцию продлили до мая 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Впрочем, законность будущих задержаний еще можно оспорить, говорит основатель юридической компании Kislov.Law Сергей Кислов:

«Главным регулирующим документом в этой сфере остается Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву. В ней содержатся достаточно четкие положения о том, что свобода судоходства в открытом море не может быть ограничена иначе как по основаниям, предусмотренным самой Конвенцией. Как правило, речь идет о таких понятных случаях, как работорговля, пиратство, незаконное вещание и ряд других нарушений. В этом смысле предоставление военным кораблям дополнительных полномочий в открытом море, на мой взгляд, все-таки может рассматриваться как нарушение действующего международного права.

Что касается самой процедуры задержания, то здесь сложно говорить однозначно. С одной стороны, речь идет о задержании судна вне пределов юрисдикции государства, которому принадлежат военные корабли. С другой стороны, впоследствии такое судно может быть препровождено в порт, уже находящийся под юрисдикцией этого государства. Это, в свою очередь, позволяет применять к нему меры в рамках национального законодательства страны, под контролем которой оно оказалось после задержания».

С начала года власти Франции задержали три танкера, которые относят к теневому флоту. По их заявлениям, все судна шли из России под чужими флагами. Из них два танкера Deyna и Grinch останавливали в Средиземном море. Позднее оба судна отправляли в порт Марселя, а через месяц отпускали после выплаты штрафа. Партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков считает, что в будущем такая практика и останется:

«Происходило следующее: такие танкеры перехватывали и сопровождали в порт. Если на борту находилась нефть, ее сливали, что само по себе также вызывает вопросы с точки зрения законности. Затем экипаж допрашивали, фиксировали показания и, как правило, спустя некоторое время отпускали, поскольку никто не заинтересован в том, чтобы моряки месяцами находились во французской тюрьме. Сами танкеры также освобождали после внесения судовладельцем залога. На мой взгляд, сейчас ситуация отличается тем, что Европейский союз фактически открыто продемонстрировал: это его целенаправленная политика, и он намерен ее проводить. Если раньше это выглядело как своего рода обкатка механизма, то теперь он переходит в институциональную плоскость. Фактически государства, имеющие выход к морю, получают возможность активнее перехватывать суда в открытом море.

Может ли Россия оспаривать такие меры? Подобные случаи, вероятно, будут происходить чаще. Возможности России напрямую реагировать на них ограничены и в основном связаны с защитой своих граждан. Например, если среди членов экипажа есть россияне и их задерживают на берегу, российская сторона может добиваться их освобождения. Однако капитан судна может быть иностранцем, экипаж — также иностранным, а груз зачастую уже не принадлежит России. Как правило, российские нефтяные компании продают нефть иностранному покупателю еще в порту отгрузки. В такой ситуации формально Россия уже не является стороной этих отношений. Если Москва хочет иметь больше возможностей для вмешательства в подобные ситуации, суда должны ходить под российским флагом. Но это зависит не только от государства, а прежде всего от решения судовладельца.

В остальных случаях защищать интересы задержанного судна может только государство флага. Вопрос лишь в том, захочет ли оно это делать».

Весной страны ЕС утвердили 20-й пакет санкций. Он запрещает оказывать морские услуги танкерам, которые перевозят российскую нефть.

Егор Парфенов, Леонид Пастернак