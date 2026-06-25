Сауна не оставила подросткам выхода

В Кузбассе начался суд по делу о пожаре в сауне, где погибли пятеро отдыхавших подростков. Обвиняемыми по делу проходят братья Алексей и Павел Долгачевы, открывшие, по версии следствия, сауну с грубыми нарушениями пожарной безопасности, а также администратор Елена Селищева, которая пустила в парилку подростков без сопровождения взрослых и топила печь без надлежащего контроля за температурой. По статье УК РФ об оказании некачественных услуг, повлекших смерть пяти человек, всем троим грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В первый день процесса рассматривался вопрос о мере пресечения для подсудимых

Фото: УСД в Кемеровской области — Кузбассе В первый день процесса рассматривался вопрос о мере пресечения для подсудимых

Фото: УСД в Кемеровской области — Кузбассе

В Зенковском райсуде Прокопьевска (Кемеровская область) 25 июня состоялось первое заседание по делу о пожаре в сауне, в котором заживо сгорели пятеро подростков. На нем рассматривался вопрос о мере пресечения для подсудимых. Владелец сауны Алексей Долгачев и его брат Павел, являющийся ее фактическим управляющим, останутся в СИЗО до 18 декабря. На тот же срок продлен срок домашнего ареста Елене Селищевой, работавшей администратором досугового заведения. Судебное следствие по делу начнется 7 июля с оглашения обвинительного заключения, а фигуранты смогут выразить свое отношение к инкриминируемым им деяниям.

Пожар в сауне на ул. Кубанской произошел вечером 31 января 2026 года. В это время там отдыхали шестеро подростков — двое молодых людей и четыре девушки. Они отмечали дни рождения сразу нескольких человек из своей компании.

Сигнал о пожаре в сауне поступил дежурному МЧС около 20:30. Тушение огня, в котором были задействованы 41 спасатель и 13 единиц техники, заняло примерно три часа. Погибли трое девушек и двое юношей, большинство из которых были студентами физкультурного техникума. Кузбасское управление СКР возбудило уголовное дело.

Алексею и Павлу Долгачевым, а также Елене Селищевой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Сауна, по данным следствия, работала с нарушениями пожарной безопасности. Она не была оборудована средствами тушения и доступными эвакуационными выходами.

«31 января администратор досугового учреждения, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. В результате в здании произошло возгорание. Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом»,— указывается в материалах дела.

Следователи добились ареста имущества обвиняемых на сумму свыше 13 млн руб.

Как рассказали в прокуратуре Кемеровской области, по иску ведомства эксплуатация здания сауны была прекращена. В середине июня прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Кроме того, за гибель пяти подростков к уголовной ответственности также привлекли бывшего пожарного инспектора, которому вменили в вину злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что в период с июня 2022-го по март 2023 года он удалил из ведомственной базы информацию о сауне, в результате чего нарушения пожарной безопасности не были выявлены и устранены. Это дело еще расследуется.

Константин Воронов