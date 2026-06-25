Сауна не оставила подросткам выхода
Суд в Кузбассе приступил к рассмотрению дела о гибели на пожаре пяти человек
В Кузбассе начался суд по делу о пожаре в сауне, где погибли пятеро отдыхавших подростков. Обвиняемыми по делу проходят братья Алексей и Павел Долгачевы, открывшие, по версии следствия, сауну с грубыми нарушениями пожарной безопасности, а также администратор Елена Селищева, которая пустила в парилку подростков без сопровождения взрослых и топила печь без надлежащего контроля за температурой. По статье УК РФ об оказании некачественных услуг, повлекших смерть пяти человек, всем троим грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
В первый день процесса рассматривался вопрос о мере пресечения для подсудимых
Фото: УСД в Кемеровской области — Кузбассе
В Зенковском райсуде Прокопьевска (Кемеровская область) 25 июня состоялось первое заседание по делу о пожаре в сауне, в котором заживо сгорели пятеро подростков. На нем рассматривался вопрос о мере пресечения для подсудимых. Владелец сауны Алексей Долгачев и его брат Павел, являющийся ее фактическим управляющим, останутся в СИЗО до 18 декабря. На тот же срок продлен срок домашнего ареста Елене Селищевой, работавшей администратором досугового заведения. Судебное следствие по делу начнется 7 июля с оглашения обвинительного заключения, а фигуранты смогут выразить свое отношение к инкриминируемым им деяниям.
Пожар в сауне на ул. Кубанской произошел вечером 31 января 2026 года. В это время там отдыхали шестеро подростков — двое молодых людей и четыре девушки. Они отмечали дни рождения сразу нескольких человек из своей компании.
Сигнал о пожаре в сауне поступил дежурному МЧС около 20:30. Тушение огня, в котором были задействованы 41 спасатель и 13 единиц техники, заняло примерно три часа. Погибли трое девушек и двое юношей, большинство из которых были студентами физкультурного техникума. Кузбасское управление СКР возбудило уголовное дело.
Алексею и Павлу Долгачевым, а также Елене Селищевой предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Сауна, по данным следствия, работала с нарушениями пожарной безопасности. Она не была оборудована средствами тушения и доступными эвакуационными выходами.
«31 января администратор досугового учреждения, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. В результате в здании произошло возгорание. Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом»,— указывается в материалах дела.
Следователи добились ареста имущества обвиняемых на сумму свыше 13 млн руб.
Как рассказали в прокуратуре Кемеровской области, по иску ведомства эксплуатация здания сауны была прекращена. В середине июня прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.
Кроме того, за гибель пяти подростков к уголовной ответственности также привлекли бывшего пожарного инспектора, которому вменили в вину злоупотребление полномочиями (ст. 285 УК РФ). Следствие считает, что в период с июня 2022-го по март 2023 года он удалил из ведомственной базы информацию о сауне, в результате чего нарушения пожарной безопасности не были выявлены и устранены. Это дело еще расследуется.