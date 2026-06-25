«Газпром нефть» продолжит направлять на дивиденды более 50% чистой прибыли

«Газпром нефть» будет выделять на дивиденды более 50% чистой прибыли в ближайшие годы. Об этом сообщил председатель правления компании Александр Дюков на годовом собрании акционеров.

Господин Дюков напомнил о неизменности дивидендной политики «Газпром нефти» уже многие годы. По ней, следует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли, однако компания выплачивает более 50%. Размер будущих дивидендов, уточнил глава «Газпром нефти», будут определять два фактора: развитие компании и макроэкономические условия.

«Мы собираемся продолжить такое масштабное развитие, поэтому этот фактор, я думаю, что будет обеспечивать размер абсолютных выплат, которые мы будем производить на акции в ближайшее время»,— рассказал Александр Дюков (цитата по агентству «Прайм»).

По поводу макроэкономических условий господин Дюков заметил, что предсказать их сложно. Однако эти условия важно учитывать, добавил глава компании, поскольку они влияют как на увеличение, так и на сокращение дивидендных выплат.

В конце мая совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 45,41 руб. на бумагу. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов намечено на 6 июля. Чистая прибыль «Газпром нефти» за прошлый год сократилась на 49% — до 246 млрд руб. Выручка компании составила 3,6 трлн руб. (-12%).