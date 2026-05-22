Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 45,41 руб. на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Годовое собрание акционеров пройдет 25 июня. Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов намечено на 6 июля.

Дивидендная политика «Газпром нефти» предусматривает направление на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО с промежуточными выплатами за полугодие. Однако начиная с 2023 года компания фактически придерживается повышенной нормы: по итогам 2023 года было направлено чуть более 75% прибыли, по итогам 2024 года — около 78%.

Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль «Газпром нефти» за 2025 год сократилась до 245,816 млрд руб. с 479,45 млрд руб. годом ранее. При этом на дивиденды компания направит 88% прибыли. Для сравнения: по итогам 2024 года финальные дивиденды составили 27,21 руб. на акцию, а с учетом полугодовых выплат (51,96 руб.) общий дивиденд за тот год достиг 79,17 руб. на акцию.