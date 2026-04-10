Чистая прибыль «Газпром нефти» за 2025 год упала почти в два раза

Чистая прибыль «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» по МСФО за 2025 год составила 246 млрд руб. Это на 49% меньше, чем в 2024 году, когда показатель был на уровне 479 млрд руб. Выручка снизилась на 12%, до 3,6 трлн руб., следует из отчетности компании.

Скорректированная EBITDA составила 1,07 трлн руб. Капвложения «Газпром нефти» в 2025 году выросли в 1,6 раза год к году, до 785,3 млрд руб. Добыча углеводородов увеличилась на 3%, до 130,7 млн т нефтяного эквивалента. В компании объясняют результат реализацией крупных проектов в Восточной Сибири и на Ямале. Объем нефтепереработки вырос на 2,2%, до рекордных 43,9 млн т.

«В 2025 году компания работала в непростых рыночных условиях. Это и волатильность мировых цен на нефть, и усиление санкционного давления, и решения в рамках сделки ОПЕК+, на которые мы должны были гибко и оперативно реагировать»,— прокомментировал финансовые результаты председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

О проекте «Газпром нефти» на Ямале — в материале «Ъ» «Арктика приросла баррелями».