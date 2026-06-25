Песков призвал не верить сообщениям о разрешении Трампа на удары ВСУ вглубь РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не верить сообщениям украинских СМИ о разрешении президента США Дональда Трампа на удары ВСУ вглубь России. Об этом господин Песков сказал журналистам. Он добавил, что российская сторона ждет диалога с переговорщиками из США по конфликту на Украине.

«Украинским СМИ верить нельзя — это первое. Второе: вы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования»,— сказал господин Песков.

15 июня Дональд Трамп объявил, что возобновляет свое посредничество в урегулировании конфликта на Украине. Он поговорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону, а с президентом Украины Владимиром Зеленским встретился на саммите G7 во Франции. После переговоров с украинским президентом господин Трамп призвал Россию «заключить сделку».

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вернулся на Украину».