Песков призвал не верить сообщениям о разрешении Трампа на удары ВСУ вглубь РФ
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не верить сообщениям украинских СМИ о разрешении президента США Дональда Трампа на удары ВСУ вглубь России. Об этом господин Песков сказал журналистам. Он добавил, что российская сторона ждет диалога с переговорщиками из США по конфликту на Украине.
«Украинским СМИ верить нельзя — это первое. Второе: вы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прикладывать усилия в плане украинского урегулирования»,— сказал господин Песков.
Песков об удалении VK из App Store, ретрансляторах в Белоруссии и землетрясении в Венесуэле
15 июня Дональд Трамп объявил, что возобновляет свое посредничество в урегулировании конфликта на Украине. Он поговорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону, а с президентом Украины Владимиром Зеленским встретился на саммите G7 во Франции. После переговоров с украинским президентом господин Трамп призвал Россию «заключить сделку».
Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вернулся на Украину».
Дональд Трамп многократно заявлял о своем намерении быстро урегулировать российско-украинский конфликт, изначально рассчитывая на это за пару месяцев, а позднее – за 24 часа. Он выражал уверенность, что сможет быстро урегулировать конфликт, и утверждал, что его терпение в этом вопросе не иссякнет. В конце 2025 года Трамп заявлял, что урегулирование конфликта близится к завершению. В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова Трампа о быстром окончании конфликта, предложил «сначала думать, а уже потом говорить», назвав такие высказывания неразумными и нереалистичными.
В ходе своих усилий по урегулированию конфликта Трамп неоднократно проводил телефонные разговоры с Владимиром Путиным и встречался с Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Россия готова к урегулированию конфликта на переговорах, но это является «очень долгим путем». Трамп говорил, что для достижения соглашения необходимо как участие европейских стран, так и согласие Владимира Зеленского. В Белом доме, комментируя действия Зеленского, отмечали, что он «пытается спорить», а должен лишь согласиться сесть за стол переговоров.