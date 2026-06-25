Казахстан обнулит таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран
Казахстан намерен обнулить импортные таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран, сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова. Она уточнила, что прежде всего речь идет о топливе из Китая.
По словам вице-министра, пошлины обнулят на год. Мера затронет бензин, дизельное топливо и авиатопливо. Госпожа Кушукова заявила, что власти идут на это из-за дефицита топлива в России, которая была основным поставщиком Казахстана.
«С учетом сложившейся ситуации на сегодня мы принимаем решение в рамках ЕАЭС о снижении импортных таможенных пошлин, чтобы стимулировать ввоз топлива из третьих стран, прежде всего, из Китая»,— сказала Кушукова в кулуарах парламента (цитата по «Интерфаксу»).
В Казахстане действует запрет на вывоз автотранспортом отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом. На прошлой неделе премьер Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить контроль на границах и не допустить дефицита топлива. В регионах России начали вводить ограничения на продажу бензина с конца мая на фоне участившихся ударов БПЛА. Сейчас подобные меры действуют более чем в 20 регионах.
О предложениях по нормализации ситуации — в материале «Ъ» «Стабилизатор напряжения».
Решение Казахстана обнулить пошлины на импорт топлива из третьих стран, в частности из Китая, было принято в связи с дефицитом топлива в России и проблемами с поставками. Казахстан, будучи давним партнером России, ранее сталкивался с проблемами при экспорте собственной нефти из-за атак БПЛА на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), что привело к временному снижению объемов прокачки. Россия также готова рассматривать увеличение поставок нефти в Китай через Казахстан, при этом Китай ранее уже импортировал российскую нефть. Сам Китай является крупнейшим в мире импортером нефти и СПГ, при этом активно наращивая закупки из России.
Проблемы с топливом в России, упомянутые как причина казахстанских мер, начали ощущаться в различных регионах страны с конца мая 2026 года и привели к ограничениям на продажу бензина. Эти ограничения затронули логистические центры и вызвали необходимость корректировки маршрутов и процессов доставки грузов. Отмечалось, что часть логистических трудностей была вызвана простоями автомобильного транспорта на казахстанско-российской границе, в том числе из-за ужесточения контроля со стороны российских таможенных органов за «серым импортом» и трудностей с получением российских разрешений для китайских перевозчиков.
С исторической точки зрения, Китай ранее вводил пошлины на импорт нефти из США, что привело к существенному удорожанию американского сырья и сделало его переработку нерентабельной, заставив Китай переориентироваться на поставки из других стран, включая Ближний Восток и Россию. Казахстан также увеличивает импорт товаров из Китая. В целом, Китай является ключевым торговым партнером для России и активно развивает с ней сотрудничество в энергетической сфере, поставляя автомобили и другую продукцию, а также являясь крупным покупателем российской нефти и СПГ.