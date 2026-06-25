Казахстан обнулит таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран

Казахстан намерен обнулить импортные таможенные пошлины на ввоз топлива из третьих стран, сообщила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова. Она уточнила, что прежде всего речь идет о топливе из Китая.

По словам вице-министра, пошлины обнулят на год. Мера затронет бензин, дизельное топливо и авиатопливо. Госпожа Кушукова заявила, что власти идут на это из-за дефицита топлива в России, которая была основным поставщиком Казахстана.

«С учетом сложившейся ситуации на сегодня мы принимаем решение в рамках ЕАЭС о снижении импортных таможенных пошлин, чтобы стимулировать ввоз топлива из третьих стран, прежде всего, из Китая»,— сказала Кушукова в кулуарах парламента (цитата по «Интерфаксу»).

В Казахстане действует запрет на вывоз автотранспортом отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом. На прошлой неделе премьер Казахстана Олжас Бектенов поручил усилить контроль на границах и не допустить дефицита топлива. В регионах России начали вводить ограничения на продажу бензина с конца мая на фоне участившихся ударов БПЛА. Сейчас подобные меры действуют более чем в 20 регионах.

О предложениях по нормализации ситуации — в материале «Ъ» «Стабилизатор напряжения».