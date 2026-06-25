Глава Энергодара призвал экономить электричество из-за дефицита
Глава Энергодара Максим Пухов призвал жителей города сократить до минимума потребление электричества из-за дефицита в энергосистеме. Об этом он заявил в Telegram.
«Прошу максимально экономить электроэнергию. Так мы сможем подключать большее количество потребителей»,— пояснил глава города. По его словам, при перегрузках энергетики вынуждены отключать часть потребителей от энергоснабжения. «Понимаю, что погода жаркая и хочется включить кондиционеры, нагреть воду в бойлерах, но это приводит к дополнительной нагрузке», — отметил Максим Пухов.
В ночь на 24 июня Энергодар остался без электроснабжения после обстрелов. Подачу электричества частично восстановили к утру. До этого свет в Энергодаре пропадал в середине июня. Максим Пухов называл ситуацию с электроснабжением города «крайне сложной».
Энергодар, являясь городом-спутником Запорожской АЭС, часто подвергается обстрелам, что приводит к повреждениям энергетической инфраструктуры и дальнейшим перебоям с электроснабжением. Ситуация с электроэнергией в городе регулярно оценивается как «крайне сложная».
За последний год Энергодар неоднократно оставался без света из-за атак, что вынуждало город использовать резервные источники питания для критической инфраструктуры, такой как медсанчасти, водоснабжение и водоотведение, а также социальные объекты вроде больниц, школ и детских садов. Повреждения энергетического оборудования могут носить сложный характер, и на их восстановление иногда требуются сутки и более. В администрации Энергодара также сообщали об обесточивании города из-за неполадок за его пределами.