Энергодар третьи сутки остается без света

В Энергодаре третий день отсутствует электроснабжение, заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. Город остался без электричества после атаки БПЛА 13 июня.

«Энергодар до сих пор обесточен»,— рассказала ТАСС госпожа Яшина.

Энергодар — город-спутник ЗАЭС. В субботу из-за атаки беспилотников в Запорожской области были повреждены энергетические объекты. Мэр Энергодара Максим Петухов сообщал, что удары нанесены по коммунальным объектам и инфраструктуре связи. Еще в начале июня он называл ситуацию с электроснабжением города «крайне сложной».