Сенат США отклонил проект об ограничениях полномочий Трампа в конфликте с Ираном

Сенат США отклонил законопроект, предусматривающий ограничения полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном. Об этом сообщил CBS News. Согласно инициативе, президент США должен согласовывать с Конгрессом использование вооруженных сил страны в конфликте.

Против инициативы проголосовало 50 членов Сената, поддержали — 47. За ограничения полномочий президента проголосовали два республиканца — сенаторы Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски. Один сенатор-республиканец Рэнд Пол воздержался. Документ внес сенатор-демократ Тим Кейн. Законопроект обязывал американского президента Дональда Трампа «вывести вооруженные силы Соединенных Штатов из боевых действий внутри Ирана или против Ирана», если такие действия не были согласованы с Конгрессом.

Накануне в Сенате 50 голосами «за» и 48 «против» одобрили уже принятую Палатой представителей резолюцию, ограничивающую полномочия господина Трампа для ведения боевых действий против Ирана. Она носит скорее символический характер, поскольку выражает мнение Конгресса и не имеет юридической силы. В отличие от резолюции, для принятия инициативы господина Кейна Палатой представителей и Сенатом потребовалась бы подпись президента.

Американский президент назвал резолюцию несвоевременной и бесполезной. Инициативу поддержали четыре сенатора-республиканца, которые, по словам господина Трампа, только «усложнили работу» по конфликту с Ираном. После критики президента голосовавшие за ограничение военных полномочий господина Трампа пересмотрели свою позицию, пишет CBS News.