Сенат США отклонил проект об ограничениях полномочий Трампа в конфликте с Ираном
Сенат США отклонил законопроект, предусматривающий ограничения полномочий президента США Дональда Трампа в конфликте с Ираном. Об этом сообщил CBS News. Согласно инициативе, президент США должен согласовывать с Конгрессом использование вооруженных сил страны в конфликте.
Против инициативы проголосовало 50 членов Сената, поддержали — 47. За ограничения полномочий президента проголосовали два республиканца — сенаторы Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски. Один сенатор-республиканец Рэнд Пол воздержался. Документ внес сенатор-демократ Тим Кейн. Законопроект обязывал американского президента Дональда Трампа «вывести вооруженные силы Соединенных Штатов из боевых действий внутри Ирана или против Ирана», если такие действия не были согласованы с Конгрессом.
Накануне в Сенате 50 голосами «за» и 48 «против» одобрили уже принятую Палатой представителей резолюцию, ограничивающую полномочия господина Трампа для ведения боевых действий против Ирана. Она носит скорее символический характер, поскольку выражает мнение Конгресса и не имеет юридической силы. В отличие от резолюции, для принятия инициативы господина Кейна Палатой представителей и Сенатом потребовалась бы подпись президента.
Американский президент назвал резолюцию несвоевременной и бесполезной. Инициативу поддержали четыре сенатора-республиканца, которые, по словам господина Трампа, только «усложнили работу» по конфликту с Ираном. После критики президента голосовавшие за ограничение военных полномочий господина Трампа пересмотрели свою позицию, пишет CBS News.
Упомянутый в новости законопроект, предусматривающий согласование военных действий с Конгрессом, был внесен сенатором-демократом Тимом Кейном. Это была не первая попытка ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа. Так, в июне 2025 года аналогичное голосование провалилось после ударов США по иранским ядерным объектам. Законодатели критикуют администрацию Трампа за "постоянно меняющиеся цели и задачи" в Иране и считают, что военные действия, начатые в конце февраля 2026 года по единоличному решению президента, не были санкционированы Конгрессом.
Данная резолюция, одобренная ранее Палатой представителей, является во многом символической, поскольку не имеет полной юридической силы, в отличие от инициативы Тима Кейна, которая для вступления в силу потребовала бы подписи президента. Однако она отражает растущую обеспокоенность Конгресса, в том числе среди республиканцев, по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Общественное мнение также не на стороне президента: опросы показывают, что большинство американцев считают войну против Ирана ошибкой. Противники войны указывают на рост цен и дефицит топлива, вызванные конфликтом, и не готовы выделять огромные средства на кампанию без согласия Конгресса. В случае, если Палата представителей и Сенат примут законопроект об ограничении военных полномочий, президент ещё может наложить вето, для преодоления которого потребуется две трети голосов в обеих палатах.