Сенат США принял резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

Составлено ИИ-Ассистентъ

Резолюция об ограничении военных полномочий Президента США обсуждалась в Сенате неоднократно, при этом восемь попыток ее принятия предпринимались с 2025 года. Только семь предыдущих попыток были безуспешными. Впервые Сенат вынес подобный законопроект на голосование в 2025 году после ударов США по ядерным объектам в Иране, а затем 5 марта 2026 года, через несколько дней после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Аналогичные резолюции, предусматривающие прекращение операции американских вооруженных сил против Ирана, уже проваливались в июне 2025 и марте 2026 года.

Законодатели в Конгрессе проявляли недовольство затягиванием операции на Ближнем Востоке и ее экономическими последствиями, в том числе ростом цен на топливо, что вызывало беспокойство у избирателей. Это привело к давлению на президента Дональда Трампа, который в мае 2026 года объявил о завершении активной фазы иранской кампании, заявив, что уложился в 60-дневный срок, установленный Резолюцией о военных полномочиях 1973 года. Этот закон требует от президента либо получить одобрение Конгресса для продолжения боевых действий по истечении двух месяцев, либо начать вывод войск.

Однако критики указывали, что администрация Трампа использовала юридическую уловку, чтобы обнулить 60-дневный счетчик боевых действий и сохранить возможность для проведения дальнейших силовых акций после паузы. Ситуация осложнялась расколом внутри администрации Трампа и недовольством общества, не желавшего войны, а также тем, что президент неоднократно не называл конфликт в Иране войной, чтобы не требовалось одобрение Конгресса.

В условиях сохраняющегося перемирия с Ираном, вопрос о военных полномочиях Президента США стал предметом острого конституционного и политического кризиса, угрожающего создать прецедент ограничения полномочий главы государства. Даже если резолюция будет принята Сенатом, Дональд Трамп может наложить на нее вето, для преодоления которого потребуется две трети голосов в обеих палатах Конгресса, что считается крайне маловероятным.