Трамп назвал голосование Сената по Ирану помощью врагам США

Президент США Дональд Трамп заявил, что принятие резолюции по ограничению его военных полномочий было бессмысленным, а поддержавшие ее сенаторы оказали помощь противникам Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Matt Rourke, AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Matt Rourke, AP

«Эти сенаторы только усложнили мне работу, но я справлюсь, так или иначе, потому что я всегда справляюсь»,— указал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Американский президент отметил, что Тегеран сейчас готов дать Вашингтону «практически все, впервые за десятилетия проявляя уважение к Соединенным Штатам и их президенту». Голосование по резолюции было несвоевременным, считает Дональд Трамп. Сенаторы тем самым «оказывают помощь и поддержку врагу».

Ранее американский Сенат 50 голосами «за» и 48 «против» одобрил уже принятую Палатой представителей совместную резолюцию, призывающую господина Трампа прекратить использовать американские вооруженные силы для ведения боевых действий против Ирана. В числе поддержавших документ было четверо республиканцев. Резолюция принимается обеими палатами Конгресса США, но не имеет статуса закона и не требует подписи президента.