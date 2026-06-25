Омский аэропорт заказал разработку проекта размещения системы обнаружения БПЛА

ОАО «Омский аэропорт» планирует установить по периметру аэродрома стационарную систему обнаружения беспилотных воздушных судов — комплекс радиоэлектронной разведки «Аура». Предприятие по итогам открытого конкурса на выполнение проектно-сметной документации для последующей установки и настройки соответствующего оборудования заключило контракт с петербургским ООО «Информационные системы и технологии» (ООО «Инстех»). На работы выделено 390 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Согласно техническому заданию подрядчик должен проанализировать возможные места для размещения комплекса, обеспечить полное покрытие зоны безопасности аэропорта без слепых зон и предусмотреть круглосуточное подавление беспилотников силами системы обнаружения. Проект должен быть разработан за 25 дней.

Также компанией опубликованы два тендера стоимостью 3,1 млн руб. и 2,4 млн руб. на поставку, монтаж и настройку комплекса радиоэлектронной разведки «Аура», а также стационарного средства противодействия беспилотникам.

Как писал «Ъ», 10 июня 2026 года в Омской области впервые объявили беспилотную опасность. Около 9:20 по местному времени в Омске прозвучали сирены, но уже в 11:32 губернатор региона Виталий Хоценко сообщил об отмене угрозы. О причинах такого решения не сообщалось.

Основным владельцем ОАО «Омский аэропорт» является министерство имущественных отношений Омской области (85,3% в уставном капитале). Омский аэропорт в 2025 году обслужил почти 1,63 млн пассажиров, что на 5,58% меньше показателя 2024 года.

Лолита Белова