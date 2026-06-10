В Омской области впервые объявили беспилотную опасность

На территории всей Омской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем канале в Макс сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«По данным Минобороны РФ, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать всех меры безопасности», — написал господин Хоценко.

В пресс-службе правительства региона «Ъ-Сибирь» уточнили, что в области впервые вводится беспилотная опасность. Причины такого решения не уточняются. Около 9:20 по местному времени жители Омска услышали сирены в районе ул. Масленникова и 20-й Линии. В 11:32 губернатор сообщил об отмене беспилотной опасности.

Александра Стрелкова