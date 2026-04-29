Бывшего главу Нововоронежа не выпустили из СИЗО

Воронежский облсуд сегодня отклонил апелляционную жалобу адвоката бывшего врио мэра Нововоронежа Юрия Черенкова на избрание последнему меры пресечения в виде заключения под стражу. Тем самым было утверждено постановление Ленинского райсуда Воронежа об отправке господина Черенкова в СИЗО до 6 июня. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Бывший чиновник обвиняется в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Фото: страница Юрия Черенкова «ВКонтакте» Юрий Черенков был врио мэра Нововоронежа примерно неделю

Фото: страница Юрия Черенкова «ВКонтакте»

Апелляция не нашла оснований для отмены решения и согласилась с выводами первой инстанции о том, что у Юрия Черенкова есть возможность повлиять на свидетелей или иначе помешать расследованию дела. «Более мягкая мера пресечения, по мнению суда, не может гарантировать его надлежащее поведение на этой стадии предварительного следствия»,— добавили в пресс-службе.

По версии следствия, в августе 2023 года господин Черенков, работая первым замглавы Павловского района Воронежской области, через знакомого договорился с представителем местного ООО «Единая служба "СК и ТЗ"» Алены Денисовой об оказании общего покровительства. Это выразилось в заключении с фирмой 15 муниципальных контрактов на 2 млн руб. в сумме с сентября 2023 года по апрель 2024-го. Торги при этом не проводились. Контракты касались услуг строительного контроля и технического заказчика. Кроме того, как считают следователи, в апреле 2024 года чиновник лично получил от представителя организации взятку в размере 160 тыс. руб.

Юрий Черенков возглавил администрацию Нововоронежа 1 апреля. Спустя неделю стало известно о его задержании по подозрению в коррупции и грядущем увольнении. 16 апреля новым врио мэра атомграда стал Юрий Жегульский.

Алина Морозова