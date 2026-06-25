Глава Северной Осетии призвал не создавать ажиотажный спрос на топливо

В Северной Осетии достаточно запасов бензина и дизельного топлива, заявил глава республики Сергей Меняйло. Он призвал жителей региона не создавать искусственный спрос, чтобы не спровоцировать дефицит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В последние дни в ряде регионов страны отмечается повышенный спрос на топливо. В отдельных случаях он становится ажиотажным»,— написал господин Меняйло в Telegram-канале. По его словам, перед властями Северной Осетии стоит задача не допустить образования искусственного дефицита топлива.

Глава региона добавил, что регулярно получает информацию о запасах топлива на АЗС и нефтебазах, а также о его поставках. Жители будут получать актуальные сведения при любых изменениях, заверил он. «Друзья, прошу отнестись к ситуации с пониманием. Не покупать топливо “впрок” и не создавать искусственный спрос»,— указано в сообщении.

С начала июня ограничения на отпуск топлива на АЗС ввели в более чем 20 российских регионах. Первыми о подобных мерах объявили власти Севастополя, затем они распространились на весь Крым. О проблемах с наличием топлива на заправках сообщали жители Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области. Власти регионов заявляют о достаточном количестве топлива и объясняют ситуацию искусственно созданным ажиотажем.

Подробнее о ситуации с топливом в России — в материале «Ъ».