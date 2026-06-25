Глава Северной Осетии призвал не создавать ажиотажный спрос на топливо
В Северной Осетии достаточно запасов бензина и дизельного топлива, заявил глава республики Сергей Меняйло. Он призвал жителей региона не создавать искусственный спрос, чтобы не спровоцировать дефицит.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«В последние дни в ряде регионов страны отмечается повышенный спрос на топливо. В отдельных случаях он становится ажиотажным»,— написал господин Меняйло в Telegram-канале. По его словам, перед властями Северной Осетии стоит задача не допустить образования искусственного дефицита топлива.
Глава региона добавил, что регулярно получает информацию о запасах топлива на АЗС и нефтебазах, а также о его поставках. Жители будут получать актуальные сведения при любых изменениях, заверил он. «Друзья, прошу отнестись к ситуации с пониманием. Не покупать топливо “впрок” и не создавать искусственный спрос»,— указано в сообщении.
С начала июня ограничения на отпуск топлива на АЗС ввели в более чем 20 российских регионах. Первыми о подобных мерах объявили власти Севастополя, затем они распространились на весь Крым. О проблемах с наличием топлива на заправках сообщали жители Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области. Власти регионов заявляют о достаточном количестве топлива и объясняют ситуацию искусственно созданным ажиотажем.
Подробнее о ситуации с топливом в России — в материале «Ъ».
Проблема дефицита топлива в российских регионах, которая особенно остро проявилась с конца августа, затрагивает не только Северную Осетию, но и Крым, Севастополь, Краснодарский, Ставропольский края, Ростовскую, Астраханскую, Рязанскую, Новосибирскую и Волгоградскую области, а также Калмыкию. Ограничения на отпуск топлива на АЗС были введены более чем в 20 российских регионах.
Основными причинами сложившейся ситуации называют несколько факторов. Среди них — внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, логистические проблемы, связанные с загруженностью железнодорожных путей, увеличением числа грузоперевозок, а также активизация внутреннего туризма и поставок в новые регионы. Кроме того, на ситуацию влияет высокий спрос на топливо и его более высокая стоимость на внешнем рынке по сравнению с внутренним, что стимулирует экспорт.