Поселок Малиновка в Сосновном округе газифицируют из-за проблем с электричеством

Правительство Челябинской области приняло решение газифицировать поселок Малиновка Сосновского округа из-за проблем с электроэнергией. На эти цели направят 180 млн руб. Об этом губернатор Алексей Текслер доложил полпреду президента РФ в УрФО Артему Жоге. Прошедшей зимой жители населенного пункта неоднократно оставались без света и тепла из-за аварий на сетях.

По словам губернатора, аварии обнажили «проблему массового индивидуального жилищного строительства». На сегодняшний день половина газопровода в поселок уже проведена.

«Льготное технологическое присоединение к электросетям не решает вопроса отопления индивидуальных жилых домов при отсутствии возможности их газификации. В связи с этим принял решение газифицировать поселок Малиновка. Тянем туда газопровод длиной 16 км с бюджетом 180 млн руб. Техническая готовность объекта сегодня уже высокая — около половины газопровода готово. В целом работы ведутся по плану, мы закольцуем три существующие ГРС и осуществим догазификацию домов, что позволит снизить нагрузку на электросети. Кроме того, модернизируем в этом же районе дополнительную электрическую подстанцию, так что рассчитываем эту проблему системно решить и в этом году»,— отметил Алексей Текслер.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 15–16 января поселки Малиновка и Западный остались без света из-за повреждения кабельно-воздушной линии на фоне морозов. 16 января к 19:00 удалось восстановить электроснабжение в Западном, а в Малиновке лишь частично. 24 января ситуация повторилась. Тогда, помимо Малиновки, без электричества остались микрорайоны «Привилегия» и «Белый хутор». Причиной стал обрыв провода линии электропередачи.

Ольга Воробьева