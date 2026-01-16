В оставшейся без света и тепла деревне Малиновка начали подключать электричество

В деревне Малиновка Сосновского округа Челябинской области, оставшейся 15 января без электричества, начали подключать энергоснабжение около 7 утра 16 января. Об этом сообщил глава Сосновского округа Евгений Ваганов.

«Энергетики закончили ремонт кабельной линии, протянули воздушную линию, заканчивают ревизию контактных соединений. В районе 7 часов начнут подключение», — рассказал глава муниципалитета.

По данным ПАО «Россети Урал», частичное ограничение электроснабжения в поселке Западный и деревне Малиновка произошло днем 15 января из-за повреждения кабельно-воздушной линии 10 кВ на фоне сверхнормативной нагрузки в мороз. Энергетики перевели нагрузку на резервные схемы и подключили семь резервных источников. В результате к 19 часам удалось полностью восстановить свет в поселке Западный, а в Малиновке лишь частично. В деревне, где от электричества зависит теплоснабжение, было обнаружено повреждение участка кабельной линии под дорожным покрытием. Всю ночь вели ремонтные работы