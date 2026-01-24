Деревня Малиновка в Сосновском районе вновь осталась без электричества

В деревне Малиновка Сосновского района, а также микрорайонах «Привилегия» и «Белый хутор» отключено электричество. Причиной стал обрыв провода линии электропередач, сообщают в ПАО «Россети Урал».

Авария произошла днем 24 января на линии электропередач, питающей деревню Малиновка. В настоящий момент энергетики приступили к восстановительным работам. По данным «Россетей», электричества не будет полтора часа.

Деревня Малиновка с начала 2026 года уже не первый раз остается без электричества. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15-16 января населенный пункт и поселок Западный остались без света из-за повреждения кабельно-воздушной линии на фоне морозов. 16 января к 19 часов удалось восстановить электроснабжение в Западном, а в Малиновке лишь частично.