Рейс Turkish Airlines вынужденно сел в Панаме из-за землетрясения в Венесуэле
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Каракас, совершил вынужденную посадку в Панаме из-за землетрясения в Венесуэле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Несколько часов назад столичный аэропорт закрыли.
«Рейс TK233 по маршруту Стамбул-Каракас совершил перенаправление в Панаму из-за ЧП в Венесуэле»,— уточнили в авиакомпании. В ближайшее время перевозчик должен принять решение о полетах в Венесуэлу.
В ночь на 25 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе, а также в Колумбии. Разрушены несколько зданий, столичный аэропорт закрыт из-за повреждений. С начала подземной активности погибли 32 человека. В стране объявили чрезвычайное положение.
Практика вынужденных посадок самолетов из-за различных непредвиденных обстоятельств довольно распространена. Причины таких происшествий могут быть весьма разнообразны, включая технические неисправности, как, например, повреждение двигателя или отказ гидросистемы, а также проблемы со здоровьем пассажиров. Иногда вынужденная посадка бывает связана с погодными условиями или чрезвычайными ситуациями на маршруте следования.
В случае мощных стихийных бедствий, таких как землетрясения, в пострадавших регионах может вводиться режим чрезвычайного положения. Это позволяет задействовать дополнительные ресурсы для ликвидации последствий и обеспечения безопасности населения. Подобные инциденты могут приводить к закрытию аэропортов, разрушению инфраструктуры и человеческим жертвам, как это было при землетрясениях в Тибете, Турции и Сирии.