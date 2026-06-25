Рейс Turkish Airlines вынужденно сел в Панаме из-за землетрясения в Венесуэле

Самолет авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Каракас, совершил вынужденную посадку в Панаме из-за землетрясения в Венесуэле, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Несколько часов назад столичный аэропорт закрыли.

«Рейс TK233 по маршруту Стамбул-Каракас совершил перенаправление в Панаму из-за ЧП в Венесуэле»,— уточнили в авиакомпании. В ближайшее время перевозчик должен принять решение о полетах в Венесуэлу.

В ночь на 25 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 по шкале Рихтера. Подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе, а также в Колумбии. Разрушены несколько зданий, столичный аэропорт закрыт из-за повреждений. С начала подземной активности погибли 32 человека. В стране объявили чрезвычайное положение.