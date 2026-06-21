Иран ввел 60-дневный мораторий на пошлины в Ормузском проливе
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар 21 июня 2026 года сообщил, что Иран не будет взимать транзитные пошлины с судов, проходящих через Ормузский пролив, в течение ближайших 60 дней. Заявление прозвучало в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.
Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency)via REUTERS
Господин Дар подчеркнул, что свободное судоходство в проливе является приоритетом для многих государств в регионе. По его словам, Китай поддерживает проход судов в обоих направлениях без каких-либо дополнительных сборов. Это заявление совпало с дипломатическими усилиями по деэскалации напряженности в Персидском заливе.
Ранее в Швейцарии началисьпереговоры делегаций США и Ирана с участием представителей Катара и Пакистана. Стороны уже сформировали технические группы, работающие над итоговым соглашением.
При этом, согласно сообщениям иранских СМИ и военных источников, Ормузский пролив остается закрытым для судов — военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции не выдают разрешения на проход судов до дальнейшего уведомления. Пресс-служба ВМС КСИР связала это с действиями Израиля в Ливане и нарушением режима прекращения огня США, предупредив, что суда, приближающиеся к проливу, несут полную ответственность за возможные последствия.
Заявление о моратории на пошлины в Ормузском проливе прозвучало на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров в Швейцарии, которые являются частью двухэтапной сделки по урегулированию конфликта. Первый этап включал подписание меморандума из 14 пунктов, а затем стороны перешли к 60-дневным консультациям по окончательному мирному соглашению. США и Иран уже достигли договоренности о прекращении военных действий, снятии морской блокады с Ирана и возобновлении свободного судоходства в Ормузском проливе. В рамках этой сделки США согласны на размораживание иранских активов и отмену санкций на нефть. Однако израильские чиновники выражают обеспокоенность, считая, что условия меморандума угрожают безопасности Израиля и не решают ключевые вопросы, такие как отказ Ирана от ядерного оружия.
Изначально, Иран требовал права взимать плату с транзитных судов в Ормузском проливе и предлагал Оману совместное управление проливом, но Оман отказался. Вашингтон также выступал против взимания платы и угрожал санкциями тем, кто будет платить Ирану. США настаивали на том, что пролив является международными водами и не должен контролироваться кем-либо. Возобновление судоходства в проливе имеет большое значение, так как это ключевой маршрут для экспорта нефти и газа, и его блокада ранее приводила к серьезным экономическим проблемам. Тем не менее, некоторые транспортные компании остаются скептически настроенными к быстрому восстановлению судоходства из-за опасений мин, беспилотников и ракетных ударов.