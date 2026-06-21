Иран ввел 60-дневный мораторий на пошлины в Ормузском проливе

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар 21 июня 2026 года сообщил, что Иран не будет взимать транзитные пошлины с судов, проходящих через Ормузский пролив, в течение ближайших 60 дней. Заявление прозвучало в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency)via REUTERS Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA (West Asia News Agency)via REUTERS

Господин Дар подчеркнул, что свободное судоходство в проливе является приоритетом для многих государств в регионе. По его словам, Китай поддерживает проход судов в обоих направлениях без каких-либо дополнительных сборов. Это заявление совпало с дипломатическими усилиями по деэскалации напряженности в Персидском заливе.

Ранее в Швейцарии началисьпереговоры делегаций США и Ирана с участием представителей Катара и Пакистана. Стороны уже сформировали технические группы, работающие над итоговым соглашением.

При этом, согласно сообщениям иранских СМИ и военных источников, Ормузский пролив остается закрытым для судов — военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции не выдают разрешения на проход судов до дальнейшего уведомления. Пресс-служба ВМС КСИР связала это с действиями Израиля в Ливане и нарушением режима прекращения огня США, предупредив, что суда, приближающиеся к проливу, несут полную ответственность за возможные последствия.