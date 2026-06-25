В Вологодской области открыли лабораторию пищевых технологий

В Вологодской ГМХА имени Верещагина начала работу научно-исследовательская лаборатория перспективных пищевых технологий. Проект реализован по решению губернатора Георгия Филимонова. Лаборатория оснащена оборудованием для анализа сырья, переработки молока, производства сыров, мороженого и кисломолочных изделий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая площадка станет базой для выпускных работ и совместных проектов с бизнесом

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Новая площадка станет базой для выпускных работ и совместных проектов с бизнесом

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работа лаборатории будет сосредоточена на создании функциональных продуктов, персонализированном питании и цифровом проектировании рецептур. Результаты планируется внедрять на предприятиях области.

Кирилл Конторщиков