Петербуржцы увлеклись караванингом

Популярность автодомов в России растет: ежегодно прибавляется около 2,5 тыс. новых семей, а прокат предлагают 115 компаний. Однако сегмент упирается в нехватку оборудованных стоянок. Ниша начала развиваться в пандемию, но до уровня США и Европы еще далеко, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Однако сегмент упирается в нехватку оборудованных стоянок

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Однако сегмент упирается в нехватку оборудованных стоянок

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

В стране насчитывается 32,2 тыс. владельцев домов на колесах. Эксперты отмечают дефицит цивилизованных парковок с коммуникациями. Ожидается, что развитие сети кемпингов станет следующим этапом поддержки внутреннего туризма. Ранее в Ленобласти уже обсуждали расширение туристической инфраструктуры.

Кирилл Конторщиков