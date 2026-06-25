МИД России: Москва будет добиваться отмены решения по рейсу MH17
Москва будет добиваться отмены решения Совета ИКАО о крушении малайзийского рейса MH17 в 2014 году, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
«Идет письменная процедура, мы должны письменный меморандум подать в ближайшее время в установленный судом срок»,— сказал господин Мусихин в разговоре с «РИА Новости» на полях ПМЮФ. Он назвал принятое советом решение политически мотивированным и юридически необоснованным.
В мае прошлого года правительство Нидерландов сообщило, что Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17. Россия в сентябре обжаловала это решение в Международном суде ООН в Гааге.
Boeing 777 компании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Самолет выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.
Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных».
Россия последовательно оспаривает обвинения в причастности к крушению рейса MH17, который произошел 17 июля 2014 года. МИД России неоднократно заявлял, что не признает решения Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), называя их политически мотивированными и юридически необоснованными. В 2024 году Россия прекратила участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу MH17 в совете ИКАО, мотивируя это отказом организации проводить независимое расследование и предвзятостью большинства в совете. При этом Москва подчеркивала, что остается открытой для установления истинных причин авиакатастрофы.
Международный суд ООН, куда Россия обжаловала решение ИКАО, обычно рассматривает споры между государствами и выносит обязательные решения, хотя не имеет механизмов прямого принуждения. В 2024 году Международный суд ООН уже выносил решение по иску Украины против России, отклонив обвинения, касающиеся причастности к уничтожению MH17, в рамках дела о спонсировании терроризма и расовой дискриминации. Суд также подтвердил получение российской апелляции по делу о крушении MH17 от 18 сентября прошлого года. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, но готова использовать механизмы Международного суда ООН против недружественных государств.