МИД России: Москва будет добиваться отмены решения по рейсу MH17

Москва будет добиваться отмены решения Совета ИКАО о крушении малайзийского рейса MH17 в 2014 году, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

«Идет письменная процедура, мы должны письменный меморандум подать в ближайшее время в установленный судом срок»,— сказал господин Мусихин в разговоре с «РИА Новости» на полях ПМЮФ. Он назвал принятое советом решение политически мотивированным и юридически необоснованным.

В мае прошлого года правительство Нидерландов сообщило, что Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17. Россия в сентябре обжаловала это решение в Международном суде ООН в Гааге.

Boeing 777 компании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Самолет выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли 298 человек.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных».