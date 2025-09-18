Россия оспорила в международном суде ООН решение по делу MH17

Россия подала апелляцию в Международный Суд ООН, оспаривая решение Совета ИКАО о причастности РФ к катастрофе малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что апелляция охватывает все аспекты дела, включая юрисдикцию, применимое право, факты и нарушения процедуры. Российская сторона настаивает, что решение Совета ИКАО основано на ошибочных выводах и нарушениях.

МИД выразил надежду на беспристрастность Международного Суда ООН в рассмотрении этого дела, подчеркивая его важность и резонанс.