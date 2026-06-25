Сборная Бразилии вышла в play-off ЧМ по футболу

Сборная Бразилии со счетом 3:0 обыграла команду Шотландии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Бразилия заняла первую строчку в группе, заработав семь очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч Бразилии и Шотландии

Фото: Sam Navarro / Reuters Матч Бразилии и Шотландии

Фото: Sam Navarro / Reuters

Матч прошел в Майами. Забитыми мячами отметились Винисиус (7-я и 45+3-я минуты) и Матеус Кунья (60). Впервые с октября 2023 года за сборную Бразилии сыграл лучший бомбардир в истории национальной команды — Неймар. Он вышел на поле на 76-й минуте.

Бразилия и Шотландия играют в группе C вместе с Марокко и Гаити. Бразилия и Марокко набрали по семь очков, заняв первое и второе места соответственно, Шотландия получила три очка, Гаити — ноль. Таким образом, впервые в истории в play-off вышла сборная Боснии и Герцеговины, которая играет в группе B и получает четыре очка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бразильцы заняли свое».