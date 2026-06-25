Бразильцы заняли свое

Заключительный тур состязаний в группе C североамериканского чемпионата мира принес путевки в play-off двум ее слишком очевидным лидерам. Первое место досталось бразильцам, разгромившим — 3:0 — шотландцев, второе — марокканцам, в неожиданно упорной и увлекательной борьбе одолевшим со счетом 4:2 аутсайдера сборную Гаити. Финишировавшая третьей шотландская команда из-за плохих показателей, видимо, с первенством попрощается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок сборной Бразилии Матеус Кунья (слева)

Фото: Marco Bello / Reuters Игрок сборной Бразилии Матеус Кунья (слева)

Фото: Marco Bello / Reuters

Виноватое, словно у нашкодившего ребенка, лицо защитника Скотта Маккенны Шотландия запомнит надолго. Когда хочешь впервые совершить кое-что по крайней мере по собственным меркам грандиозное — впервые обыграть бразильцев в официальном матче, впервые выйти в play-off чемпионата мира, нужно для начала обойтись без ошибок. А тут сразу не ошибка, а какая-то ошибища. Такая, какую на больших турнирах нечасто увидишь. Зачем Маккенна, получив в своей штрафной пас от вратаря Аргуса Ганна пошел вперед, хотя под рукой были варианты попроще и понадежнее?! Как умудрился так далеко отпустить мяч вперед?! Он, вообще, видел, что на него надвигается Райан?!

Бразильский вингер этим нехитрым отбором, который учитывая неуклюжесть Маккенны, на подвиг точно не тянул, отблагодарил тренера Карло Анчелотти за то, что именно ему доверил играть справа после травмы Рафиньи, и передал добычу Винисиусу, а тот ловко разобрался с Ганном. Шотландцы надеялись дать бой бразильцам, обещали устроить им кровавую баню, а в итоге преподнесли оппонентам гол на блюдечке с голубой каемочкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Бразилии Винисиус и вратарь сборной Шотландии Аргус Ганн

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters Нападающий сборной Бразилии Винисиус и вратарь сборной Шотландии Аргус Ганн

Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters

Если бы бразильцам еще сообщили о том, что в проходившем параллельном матче в Атланте счет открыли отнюдь не их конкуренты в борьбе за первое место в группе марокканцы, а вылетающие из чемпионата гаитяне, радость была бы двойной. А усилить ее могла бы занятная статистика. Винисиус до этого отличился и в матчах против сборных Марокко и Гаити. Так вот, было три чемпионата мира, в которых кто-то из бразильских игроков забивал во всех трех встречах на групповом этапе. В 1970 году серию выдал Жаирзинью, в 1994-м — Ромарио, а в 2002-м — Роналдо с Ривалдо. Так вот, во всех случаях сборная Бразилии затем брала золото первенства. Похоже же на знак?

Те, кто неравнодушен к шотландской команде, искали другие знаки — знаки, хотя бы намекающие на то, что она готова попытаться выбраться из ямы, в которую сама себя загнала. Никаких намеков. Простая, как в древней, из 1990-х, версии компьютерного футбола, в которой все бегут строго по прямой, игра. Бразильцы ее читали, как букварь.

Вместо сулящих что-то позитивное намеков — новый чудовищный ляп, уже от напарника Маккенны Джека Хендри. Неловко принял мяч, не почувствовал, что сзади налетает Винисиус. В общем, бедный Ганн снова был вынужден страдать в бессмысленном противостоянии с такие поединки не проигрывающим форвардом.

Шотландцам на сей раз, однако, повезло. VAR все-таки зафиксировал, что Винисиус, отнимая мяч, слегка подсек ногу Хендри. Гол отменили. Но настроение шотландских болельщиков этот факт не сильно улучшил. Изучать их комментарии было жутко забавно. «Говорят, на Майами надвигается шторм! Я один хочу, чтобы этот матч сорвался?» «Слушайте, главный среди дополнительных показателей — это же результат очной встречи? Тогда третье место от нас никуда не денется. Гаити все равно обходим! Хоть какая-то радость…»

Но вскоре горький сарказм вытеснили иные эмоции. В середине первого тайма сборная Шотландии внезапно разбегалась и разыгралась. Пошли подачи, угловые. Ничего особенно острого, но все познается в сравнении. Отталкивалась-то ото дна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Бразилии Винисиус (справа) и вратарь сборной Шотландии Аргус Ганн (слева)

Фото: Paul Childs / Reuters Нападающий сборной Бразилии Винисиус (справа) и вратарь сборной Шотландии Аргус Ганн (слева)

Фото: Paul Childs / Reuters

Порыв, однако, быстро сошел на нет. Тайм завершился для шотландцев скверно. Очередная потеря вблизи своей штрафной, навес на дальнюю штангу, а там уже караулил шанс Винисиус. Дубль от него никуда не делся.

А в Атланте тем временем творилось что-то невероятное. Перестрелка, как как в боевике с Чаком Норрисом. Гол марокканца Ашрафа Хакими, гол гаитянина Вильсона Изидора, гол еще одного футболиста сборной Марокко Исмаэля Сайбари… Все — за считанные минуты. И ничья к перерыву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими (справа)

Фото: Claudia Greco / Reuters Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими (справа)

Фото: Claudia Greco / Reuters

В Майами после него шотландцы, конечно, решили поискать счастье в атаке и быстро поняли, какая это глупая затея. Бразильцы, заманив оппонентов в свои тылы, вывели Винисиуса один на один с Ангусом Ганном. Ганн, выкинув в сторону длинную ногу, кое-как устоял. Не устоял, когда Бруну Гимарайнш, очутившись перед ним в окружении защитников, мудро не стал ломиться в этот барьер, а скинул мяч Матеусу Кунье. Перед тем уже был пустой угол.

Бразильский сектор на трибунах стадиона между тем принялся скандировать фамилию Неймара. Ну да, счет 3:0 вполне подходящий для того, чтобы в сборную вернулась залечившая свои болячки, давным-давно не выступавшая из-за них на топовом уровне легенда. В любом случае каши уже не испортит. Карло Анчелотти мольбам внял. Неймар вышел на поле за 20 минут до финального свистка и даже однажды попал в створ. Разминка вышла неплохая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нападающий сборной Бразилии Неймар

Фото: Sam Navarro / Reuters Нападающий сборной Бразилии Неймар

Фото: Sam Navarro / Reuters

Сборная Марокко все-таки вырвала победу у гаитян благодаря двум голам в концовке, но первого места бразильцев ей было уже не лишить. Здесь все определило соотношение мячей — в личной встрече была ничья. Теперь и бразильская, и марокканская команды будут следить за развязкой турнира в группе F. В ней выступают их будущие соперники по 1/16 финала. Достанется кто-то из набора, в который входят сборные Нидерландов, Японии и Швеции.

Шотландцам же, кажется, следует приобретать авиабилеты домой. Три очка теоретически могут оказаться проходным баллом для команд, занявших третье место в квартете. Но разница-то ужасная — «минус 3». С такой ловить, видимо, нечего.

Алексей Доспехов