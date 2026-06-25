Сборная Марокко со счетом 4:2 обыграла команду Гаити на ЧМ по футболу

Сборная Марокко обыграла команду Гаити в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и вышла в play-off. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу марокканских спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч сборных Марокко и Гаити

Фото: Claudia Greco / Reuters Матч сборных Марокко и Гаити

Фото: Claudia Greco / Reuters

Матч проходил в Атланте. В сборной Марокко голы забили Исмаэль Сайбари (45+1), Суфьян Рахими (78) и Джасим Ясин (89). В составе сборной Гаити гол забил Вильсон Изидор (43). На 10-й минуте мяч в собственные ворота забил марокканец Яссин Буну.

Команды играют в группе C вместе со сборными Шотландии и Бразилии. Марокко набирает 7 очков и занимает второе место в группе, получив место в 1/16. Гаити по итогам трех матчей не получила ни одного очка и теряет шанс на выход в play-off.

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