Посол США: Турция откажется от российских С-400 и закупит американские F-35

Турция хочет в ближайшее время полностью отказаться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Это откроет путь к закупкам американских истребителей пятого поколения F-35, заявил посол США в Турции Том Баррак.

По словам господина Баррака, поставленные Москвой в 2019 году ЗРК уже не используются турецкой армией и фактически законсервированы. Тем не менее, их присутствие на вооружении до сих пор создает сложности в отношениях Анкары с НАТО и Вашингтоном. После получения первой партии C-400 страну исключили из программы Joint Strike Fighter.

«Я убежден, что эти вопросы будут решены в течение следующих четырех-шести месяцев»,— уточнил дипломат на пресс-конференции в Абу-Даби (цитата по ТАСС). В ответ на вопрос, планирует ли Турция отказаться от российских систем, господин Баррак ответил утвердительно.

Как писал Bloomberg, Турция не собиралась полностью отказываться от C-400. Кроме того, речь шла о поиске компромисса с США в этом вопросе. По словам источников агентства, Турция была готова разработать «совместный военный механизм» для контроля за применением С-400.

