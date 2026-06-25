Сборная Катара проиграла боснийцам и завершила участие в ЧМ по футболу
Сборная Боснии и Герцеговины со счетом 3:1 обыграла команду Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Сборная Катара по итогам прошедших встреч заняла последнее место в группе B и лишилась возможности выхода в play-off чемпионата.
Матч прошел в Сиэттле. В составе сборной Боснии и Герцеговины голы забили Керим Алайбегович (29-я минута) и Эрмин Махмич (80-я минута). В команде Катара отличился Хасан Аль-Хаидос (42-я минута). На 34-й минуте катарский голкипер Махмуд Абунады забил мяч в собственные ворота.
Сборные Боснии и Герцеговины и Катара представлены в группе B вместе с командами Швейцарии и Канады. Швейцария и Канада занимают первое и второе места в группе соответственно и проходят в 1/16 финала. Пройдет ли Босния и Герцеговина в play-off, решится после завершения всех матчей группового этапа: для этого необходимо остаться в восьмерке лучших сборных среди 12 команд, которые заняли третье место в своей группе.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хозяева положения».
Чемпионат мира по футболу 2026 года, в котором участвует сборная Катара, проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Это первый турнир, где вместо 32 команд участвуют сразу 48 сборных, разбитых на 12 групп. В связи с этим был изменён формат плей-офф: в 1/16 финала выйдут команды, занявшие первое и второе места в группах, а также восемь лучших из тех, кто финишировал третьими.
Расширение числа участников и соответствующее увеличение количества матчей (до 104) вызвало обеспокоенность Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro). Они отметили чрезмерные нагрузки на игроков, которые могут приводить к повышению травматизма и психологическому истощению. Некоторые эксперты и футболисты назвали эти нагрузки «чудовищными» и «самоубийственными» после аналогичного опыта на чемпионате мира в Катаре.