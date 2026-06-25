Сборная Катара проиграла боснийцам и завершила участие в ЧМ по футболу

Сборная Боснии и Герцеговины со счетом 3:1 обыграла команду Катара в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Сборная Катара по итогам прошедших встреч заняла последнее место в группе B и лишилась возможности выхода в play-off чемпионата.

Матч прошел в Сиэттле. В составе сборной Боснии и Герцеговины голы забили Керим Алайбегович (29-я минута) и Эрмин Махмич (80-я минута). В команде Катара отличился Хасан Аль-Хаидос (42-я минута). На 34-й минуте катарский голкипер Махмуд Абунады забил мяч в собственные ворота.

Сборные Боснии и Герцеговины и Катара представлены в группе B вместе с командами Швейцарии и Канады. Швейцария и Канада занимают первое и второе места в группе соответственно и проходят в 1/16 финала. Пройдет ли Босния и Герцеговина в play-off, решится после завершения всех матчей группового этапа: для этого необходимо остаться в восьмерке лучших сборных среди 12 команд, которые заняли третье место в своей группе.

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