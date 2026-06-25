Сборные Швейцарии и Канады вышли в play-off чемпионата мира по футболу
Сборная Швейцарии со счетом 2:1 обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Обе сборные набрали достаточное количество очков для выхода в play-off чемпионата.
Встреча проходила в канадском Ванкувере. В составе команды Швейцарии голы забили Рубен Варгас (46-я минута) и Жоан Манзамби (57-я минута). В сборной Канады отличился Промис Дэвид (76-я минута).
Швейцария и Канада выступают в группе B вместе со сборными Катара и Боснией и Герцеговиной. В матче третьего тура группового этапа сборная Катара со счетом 1:3 уступила команде Боснии и Герцеговины, лишившись тем самым возможности выхода в play-off.
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Чемпионат мира по футболу 2026 года, принимаемый США, Канадой и Мексикой, впервые в истории проходит сразу в трех странах и с расширенным числом участников — 48 сборных вместо прежних 32. Это значительное изменение формата привело к увеличению общего количества матчей до 104 и добавлению стадии 1/16 финала в плей-офф, что удлиняет путь к трофею на один матч. FIFA внедрила реформу формата с целью расширения географии футбола и увеличения доходов от турнира, однако эксперты отмечают, что это может привести к «размыванию» уровня соревнований и усилению «поляризации» между командами разного уровня. Расширенный формат позволил получить «бонусные» квоты командам из Африки, Азии и Северной, Центральной Америки, а также Карибского бассейна. Из каждой из 12 групп в плей-офф выйдут по две сильнейшие команды, а также восемь из 12 команд, занявших третьи места, с лучшими показателями. Это означает, что даже сборные, показавшие не лучшие результаты в группе, могут пройти в следующую стадию турнира при определенных условиях.