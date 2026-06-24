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В Петербурге мошенники под видом «Водоканала» разыгрывают схему с талонами на воду

Жители Санкт-Петербурга стали получать звонки от лжесотрудников городского «Водоканала». Мошенники сообщают о скором отключении холодной воды по конкретному адресу и предлагают получить воду по специальным талонам из прицеп-цистерн, предупредили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Цель — получить персональные данные, коды из СМС и доступ к счетам

Цель — получить персональные данные, коды из СМС и доступ к счетам

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Цель — получить персональные данные, коды из СМС и доступ к счетам

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Вся информация о талонах и отключениях — вымысел. Аферисты подменяют номер телефона, поэтому на экране может отображаться настоящий номер горячей линии «Водоканала» (305-09-09). Цель — получить персональные данные, коды из СМС и доступ к счетам.

В компании просят не сообщать незнакомцам личную информацию и конфиденциальные данные. При сомнениях необходимо завершить разговор и самостоятельно перезвонить в контакт-центр по номеру 305-09-09.

Карина Дроздецкая

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