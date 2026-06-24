В Карелии у должника по алиментам списали деньги с электронного кошелька маркетплейса

Судебные приставы нашли способ взыскать алименты с отца, который уклонялся от выплат. Мужчина не имел официальной работы и не хранил деньги на банковских картах, но попался при попытке оплатить заказ на маркетплейсе, сообщили в УФССП Карелии.

По решению суда мужчина обязан платить четверть доходов на содержание ребенка. Но он скрывал заработки, и общая сумма долга превысила 200 тыс. рублей. Когда житель Петрозаводска решил купить товар за 89 тыс. рублей и перевел средства на привязанный к площадке счет, деньги мгновенно арестовали и перечислили в пользу ребенка.

Ограничения со счетов должника не снимут до полного погашения остатка задолженности, подчеркнули в ведомстве. Приставы продолжат поиск других способов взыскания, если мужчина не начнет платить добровольно.

Карина Дроздецкая