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На стройке нового моста через Неву забили первую сваю

На строительной площадке нового разводного моста через Неву завершено бетонирование первой сваи. Она станет основой русловой опоры будущей переправы в створе Фаянсовой и Зольной улиц, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Диаметр сваи 1,5 метра, длина 31,1 метра

Диаметр сваи 1,5 метра, длина 31,1 метра

Фото: Пресс-служба Смольного

Диаметр сваи 1,5 метра, длина 31,1 метра

Фото: Пресс-служба Смольного

Это стартовый этап создания конструкций для четвертого этапа широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), который считается самым сложным инженерным участком. Впереди — еще более 1,2 тыс. свай, 160 тыс. кубометров бетона и 16 тыс. тонн металлоконструкций.

Мост длиной 462,9 метра станет вторым за последние 40 лет разводным сооружением через Неву. Его возводят одновременно с Большим Смоленским мостом. Проект призван разгрузить транспортные артерии города. Работы ведутся в условиях плотной застройки рядом с объектами культурного наследия.

Карина Дроздецкая

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