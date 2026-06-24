Рубио: технические переговоры с Ираном начнутся 30 июня
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что технические переговоры с Ираном начнутся 30 июня. Он уточнил, что встреча пройдет на экспертном уровне. В ней примут участие рабочие группы по разным вопросам.
Марко Рубио
Фото: Reuters
«В этих переговорах примут участие представители Госдепартамента, а также Министерства энергетики и другие. Это будет технический уровень»,— заявил господин Рубио журналистам в Кувейте (цитата по CNN).
Госсекретарь также заявил, что Ирану следует как можно скорее разрешить въезд ядерным инспекторам. Он отметил, что это обещание, данное иранской стороной, и оно должно быть выполнено.
Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что американские инспекторы присоединятся к экспертам МАГАТЭ для поиска иранских запасов высокообогащенного урана. При этом господин Трамп уточнил, что никакой спешки в этом вопросе нет. Тегеран, в свою очередь, отрицает, что брал на себя какие-либо обязательства по допуску к себе инспекторов.
Технические переговоры между США и Ираном на экспертном уровне, о которых объявил госсекретарь Марко Рубио, являются продолжением серии контактов по иранской ядерной программе. Эти переговоры проводятся как прямые, так и непрямые, часто при посредничестве Омана, например, в Маскате, а также в Риме и Женеве. Обсуждения направлены на достижение соглашения по ядерной программе, при этом Иран настаивает на отмене всех связанных с ней американских санкций.
За последний год произошло несколько раундов таких переговоров: пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана состоялись с апреля, четвертый раунд завершился 11 мая. Кроме того, недавно, в феврале, в Женеве прошел третий раунд переговоров, а в мае состоялся пятый. 17 июня 2026 года США и Иран дистанционно подписали Исламабадский меморандум о взаимопонимании, который предусматривал 60-дневный период переговоров о более широком соглашении, включая вопросы ядерной программы и снятия санкций.