Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Мурманской области с 1 июля вырастет региональный маткапитал

С 1 июля в Мурманской области проиндексируют региональный материнский капитал. Выплата увеличится на 4% и составит 155 348 рублей, сообщили в областном правительстве.

Выплата составит 155 348 рублей

Выплата составит 155 348 рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выплата составит 155 348 рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Индексация затронет более 15 видов социальных выплат: их получают ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, дети войны, почетные доноры, семьи с детьми, многодетные, а также специалисты в сельской местности. Сейчас маткапитал в регионе составляет 149 373 рубля.

Индексацию по выплате и ряду других социальных выплат проведут по поручению губернатора региона.

Карина Дроздецкая

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд