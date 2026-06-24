В Мурманской области с 1 июля вырастет региональный маткапитал

С 1 июля в Мурманской области проиндексируют региональный материнский капитал. Выплата увеличится на 4% и составит 155 348 рублей, сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выплата составит 155 348 рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Выплата составит 155 348 рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Индексация затронет более 15 видов социальных выплат: их получают ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица, дети войны, почетные доноры, семьи с детьми, многодетные, а также специалисты в сельской местности. Сейчас маткапитал в регионе составляет 149 373 рубля.

Индексацию по выплате и ряду других социальных выплат проведут по поручению губернатора региона.

Карина Дроздецкая