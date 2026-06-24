Свердловский минкульт поможет Коляда-Театру в подготовке к сезону

Министерство культуры Свердловской области поможет Коляда-Театру в подготовке к творческому сезону, сообщили в департаменте информационной политики региона. Об этом стало известно по итогам рабочей встречи министра культуры региона Ильи Маркова с новым учредителем организации Экой Вашакидзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По словам министра, сейчас судебное решение подтверждает возможность сотрудничества с театром, в том числе по вопросам здания, грантов и целевых субсидий. После окончания фестиваля "Коляда-Plays" проведем встречу и спланируем творческий сезон театра с учетом всех имеющихся юридических и организационных особенностей»,— отметил господин Марков.

Министерство культуры также приняло активное участие в подготовке Международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». Он открылся 20 июня и продлится до 30 июня.

Ранее сообщалось, что Кировский районный суд Екатеринбурга признал Эку Вашакидзе учредителем Коляда-театра после смерти его основателя Николая Коляды. До решения суда театр не мог официально назначить руководителя, был лишен электронной цифровой подписи (ЭЦП) и доступа к счетам, мог остаться без помещения.

Подробнее об этом в материале «Ъ-Урал» — «Суд распределил роли»

Полина Бабинцева