Петербург сковали семибалльные пробки

Вечером 24 июня внутренняя сторона Кольцевой автодороги оказалась парализована — пробка от поста ГАИ до Пулковского шоссе растянулась на 5,4 км. По данным «Яндекс.Пробок», водители теряют там почти два часа вместо обычных 56 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водители теряют почти два часа вместо обычных 56 минут

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Водители теряют почти два часа вместо обычных 56 минут

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Еще один затор длиной 6,5 км образовался на Колтушском шоссе в сторону Разметелево. Там время в пути выросло с 13 минут до 44. Спадать пробки начнут только к 22:00, прогнозируют аналитики.

Сложности на дорогах совпали с открытием Петербургского международного юридического форума — в городе выступали Дмитрий Медведев и актер Никита Кологривый. В ближайшие дни на ПМЮФ ждут главу СК Александра Бастрыкина. Центр и южные магистрали традиционно перегружены во время крупных деловых мероприятий.

Карина Дроздецкая