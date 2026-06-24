Новые ограничения ждут водителей в Петербурге из-за Финансового конгресса

В центре города вводятся временные ограничения движения в связи с проведением Финансового конгресса Банка России. Первыми, с 30 июня по 4 июля, вступят в силу запреты на остановку транспорта на нескольких участках, сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конгресс состоится с 1 по 3 июля 2026 года

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Конгресс состоится с 1 по 3 июля 2026 года

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Остановка будет запрещена: с 19:00 30 июня до 23:30 1 июля — на нечетной стороне Итальянской улицы от Михайловской до дома 11; с 00:00 до 18:00 1 июля — на четной стороне Михайловской улицы; а также 2 и 3 июля — на набережной Фонтанки у домов 51–53, площади Островского у дома 2 по улице Зодчего Росси и дома 2 по площади Островского.

Кроме того, со 2 по 4 июля на нескольких участках (Итальянская улица, площадь Островского и набережная Фонтанки) будет сужена проезжая часть. Подробнее о перекрытиях можно узнать на сайте комитета по транспорту.

Финансовый конгресс Банка России пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июля 2026 года.

Карина Дроздецкая