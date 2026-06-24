Ставки пришли в движение

Ставки по банковским вкладам, остававшиеся стабильными в последние месяцы, снизились вслед за решением ЦБ о символическом понижении ключевой ставки. При этом крупнейшие банки диверсифицируют стоимость привлечения не только в зависимости от сроков размещения, но и от «новизны» средств. Эксперты считают, что в ближайшее время с учетом консервативной политики ЦБ наиболее доходными будут оставаться короткие вклады сроком до шести месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средние максимальные ставки по накопительным вкладам начали снижение после почти месячной стабилизации, следует из индекса вкладов «Финуслуг». Показатель рассчитывается по вкладам на 100 тыс. руб. в топ-20 крупнейших банков. Это произошло после решения ЦБ понизить ключевую ставку только на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 14,25%, принятого в прошедшую пятницу (см. “Ъ” от 19 июня). За последние дни ставки опустились в пределах 0,1 п. п. При этом доходность вкладов на шесть месяцев и один год составила соответственно 12,9% и 12,2% годовых, на сроки полтора и два года — около 11% годовых.

С начала года ставки снизились на 0,3–1,8 п. п., причем в наибольшей степени по коротким вкладам.

При этом в крупнейших банках, прежде всего с госучастием, ставки для «старых» и «новых» средств вкладчиков существенно отличаются. По данных Frank RG, разница в зависимости от срока вклада может достигать 1–1,7 п. п. в пользу «новых» денег.

«Более высокая ставка по "новым" деньгам — это плата за привлечение дополнительного ресурса, размещенные же депозиты банки стараются удерживать более низкими ставками, опираясь на лояльность клиентской базы»,— считает ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Евгений Романов. Повышают вероятность пролонгации вкладов и различные экосистемные продукты, например подписки, отмечает заместитель председателя правления Абсолют-банка Антон Павлов.

Другая часть крупных банков предпочитает сохранять единые условия для вкладчиков. «Единая ставка для "новых" и "старых" денег может объясняться более устойчивой ресурсной базой и консервативной политикой в части фондирования»,— считает Евгений Романов. Одинаковые условия в десятке крупнейших сейчас действуют в Т-Банке, РСХБ, Совкомбанке, МКБ и банке «Дом.РФ». По данным Frank RG, разница в доходности по сопоставимым по срокам депозитам в этой группе банков составляет 1,3–1,8 п. п.

На выбор стратегии банка влияет в том числе динамика его активных операций.

В случае если кредитная организация масштабирует деятельность, увеличивает долю рынка, это требует источников финансирования, замечает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов. Также на решение по ставкам может влиять и целевая аудитория банка. Как отмечает Антон Павлов, аудитория до 50 лет отличается активным использованием технологических возможностей и большей динамичностью, в том числе и при смене банка для получения большей доходности, в то время как аудитория старше 50 лет отличается большей стабильностью и консервативным подходом.

Редким исключением выглядит ПСБ. Согласно данным Frank RG, за прошедшие два месяца банк повысил ставки по вкладам на срок шесть месяцев на 0,5–0,6 п. п., на год — на 0,1–0,2 п. п. Начальник управления сберегательных и транcакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов пояснил, что банк «стимулирует клиентов перенаправлять текущие доходы с потребительского рынка в депозиты».

В последнее время относительно высокими ставками отличались вклады на короткие сроки (см. “Ъ” от 17 июня). Эксперты и участники рынка пока не ожидают существенных изменений.

«Ставки по вкладам определяются банками с учетом кривой доходности, а с учетом сигнала от Банка России, что смягчение монетарной политики будет идти темпами ниже ранее ожидаемого, можно предполагать стабилизацию кривой на всех сроках»,— считает руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Поэтому и подход к сохранению наибольшей доходности для коротких вкладов сохранится. Основными для привлечения средств останутся сроки до полугода, так как «именно они позволяют банкам гибко реагировать на изменения ключевой ставки», считает зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков.

Дарья Загайнова