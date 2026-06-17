Краткосрочные вклады нарастили проценты

Ставки по краткосрочным вкладам выросли вопреки прогнозам по снижению ключевой ставки 19 июня. За месяц доходность вкладов на срок до трех месяцев в 20 крупнейших российских банках увеличилась с 13,27% до 13,44%. Ставки по депозитам на полгода и год — ниже примерно на 0,5 п.п., следует из данных финансового маркетплейса «Финуслуги».

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Сейчас ключевая ставка составляет 14,5%. На заседании ЦБ 19 июня аналитики рынка прогнозируют ее снижение на 50 базисных пунктов — до 14%. Чтобы избежать оттока вкладчиков, банки вынуждены предлагать более интересные условия по программам сбережений, отмечает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов:

«На самом деле это инструмент управления ликвидностью. Если мы снижаем ставки, то люди уносят деньги. Банк России ожидаемо снизит ставку на следующем заседании, я думаю, что это уже плюс-минус решенное событие, потому что комментарий об этом мы услышали даже из уст президента. Он сказал, что ключевую ставку хотелось бы видеть ниже. На фоне снижения выгодно сейчас привлечь эти деньги во вклады, нежели чем, например, потом они уйдут куда-то в облигации, в другие инструменты, которые будут выглядеть все более и более привлекательными.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

Если деньги из банков уходят, это важно для банковской ликвидности, потому что в таком случае не получается выдавать кредиты в том же объеме. Помимо этого, есть еще тонкий момент. Я думаю, что на этом заседании Банк России снизит ставку, но комментарий об этом будет достаточно жестким. Возможно, нам намекнут на паузу на следующем заседании. Учитывая это, банки пылесосят деньги, стараются по крайней мере».

Базовый сценарий ЦБ предполагает среднюю ключевую ставку в 2026 году на уровне 14-14,5%. В 2027-м — уже 8-10%. При этом в среднесрочном прогнозе регулятора устойчивая инфляция сложится вблизи 4% уже во втором полугодии 2026 года. Поэтому пока именно вклады остаются наиболее привлекательным инструментом для сохранения капитала, говорит частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков:

«Главным ориентиром для банков является ставка ЦБ РФ и доходность рынка облигаций. Если посмотреть на последний, то увидим, что более длинные облигации фактически не растут в последнее время, то есть их доходность остается высокой даже относительно зимы 2026 года. И, соответственно, банки начинают увеличивать ставки по длинным депозитам, ориентируясь облигации. Если зимой предполагалось, что ставка ЦБ будет снижаться очень агрессивно, и рынок закладывал эту возможность, то сейчас мало кто верит, что денежная политика будет меняться очень активно. Многие даже говорят о том, что ставка изменится на 25 базисных пунктов, а то и вовсе регулятор оставит ее без изменения.

Скорее всего, мало кто уйдет из банков, если только не понесет деньги на фондовый рынок, чтобы купить облигации. Но доходность депозитов остается все еще достаточно высокой по сравнению с альтернативами. Тот же фондовый рынок не предоставляет много акций, которые выплачивают очень хорошие дивиденды, сравнимые даже со ставкой ЦБ РФ. Соответственно, альтернативой только могут являться облигации. Больше нести деньги, наверное, некуда. Те, кто покупают машину в кредит, будут покупать ее в кредит. Те, кто копит на нее, им действительно сейчас выгодно, может быть, подкопить какие-то средства».

В мае 2026 года ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до уровня 2,4-3,6 трлн руб., обосновав это спросом на наличные. Финансисты называют явление «ситуативным» — из-за ограничений работы мобильного интернета потребители предпочитают носить деньги в кошельке. В мае объем наличных денег вырос более чем на треть по сравнению с апрелем.

Юлия Савина