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ФАС направила письма с рекомендациями по ценообразованию 26 топливным союзам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала топливным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на бензин и дизельное топливо. Письмо об этом ведомство отправило 26 объединениям, сообщила пресс-служба ФАС.

Ведомство напомнило организациям, что необоснованно поднимать цены на бензин и дизтопливо при продаже с нефтебаз, нефтехранилищ и на АЗС недопустимо. На основе полученных материалов и публикаций в СМИ служба анализирует цены у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые продают топливо независимым АЗС и аграриям.

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С конца мая в регионах начали вводить ограничения на продажу бензина и дизтоплива. По поручению вице-премьера России Александра Новака ФАС проводит мониторинг цен на топливо в стране. Чтобы предотвратить спекуляции топливом, ведомство сотрудничает с «Авито», Ozon и Wildberries, где начали появляться объявления о продаже бензина. ФАС также усилила контроль за продажей топлива для аграриев.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Письма ФАС топливным союзам стали частью системной деятельности ведомства по контролю за ценообразованием на рынке нефтепродуктов. Ранее ФАС уже требовала от нефтекомпаний и независимых АЗС снизить стоимость топлива, учитывая биржевые цены на нефтепродукты. В случае отсутствия мер со стороны организаций, ФАС рассматривает это как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В сентябре 2023 года ФАС возбудила первые антимонопольные дела по итогам проверки рынка нефтепродуктов в пяти регионах России, включая Белгородскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Дагестан. Тогда нарушения были связаны с завышением цен на моторное топливо с нефтебаз, антиконкурентными соглашениями и незаконной координацией экономической деятельности владельцев АЗС. Также ФАС проводила внеплановые проверки участников топливного рынка, подозревая их в картельном сговоре, который мог привести к росту биржевых цен.

В целом, ФАС постоянно отслеживает ситуацию на топливном рынке и оценивает динамику цен на АЗС с точки зрения их экономической обоснованности, проверяя до 12 тысяч автозаправочных станций. Если рост цен на топливо опережает инфляцию, ведомство реагирует на это. Отдельно в ФАС контролируют обеспечение топливом сельхозпроизводителей.

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