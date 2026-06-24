ФАС направила письма с рекомендациями по ценообразованию 26 топливным союзам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовала топливным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на бензин и дизельное топливо. Письмо об этом ведомство отправило 26 объединениям, сообщила пресс-служба ФАС.
Ведомство напомнило организациям, что необоснованно поднимать цены на бензин и дизтопливо при продаже с нефтебаз, нефтехранилищ и на АЗС недопустимо. На основе полученных материалов и публикаций в СМИ служба анализирует цены у хозяйствующих субъектов в мелкооптовом сегменте, которые продают топливо независимым АЗС и аграриям.
С конца мая в регионах начали вводить ограничения на продажу бензина и дизтоплива. По поручению вице-премьера России Александра Новака ФАС проводит мониторинг цен на топливо в стране. Чтобы предотвратить спекуляции топливом, ведомство сотрудничает с «Авито», Ozon и Wildberries, где начали появляться объявления о продаже бензина. ФАС также усилила контроль за продажей топлива для аграриев.
Письма ФАС топливным союзам стали частью системной деятельности ведомства по контролю за ценообразованием на рынке нефтепродуктов. Ранее ФАС уже требовала от нефтекомпаний и независимых АЗС снизить стоимость топлива, учитывая биржевые цены на нефтепродукты. В случае отсутствия мер со стороны организаций, ФАС рассматривает это как признаки нарушения антимонопольного законодательства.
В сентябре 2023 года ФАС возбудила первые антимонопольные дела по итогам проверки рынка нефтепродуктов в пяти регионах России, включая Белгородскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Дагестан. Тогда нарушения были связаны с завышением цен на моторное топливо с нефтебаз, антиконкурентными соглашениями и незаконной координацией экономической деятельности владельцев АЗС. Также ФАС проводила внеплановые проверки участников топливного рынка, подозревая их в картельном сговоре, который мог привести к росту биржевых цен.
В целом, ФАС постоянно отслеживает ситуацию на топливном рынке и оценивает динамику цен на АЗС с точки зрения их экономической обоснованности, проверяя до 12 тысяч автозаправочных станций. Если рост цен на топливо опережает инфляцию, ведомство реагирует на это. Отдельно в ФАС контролируют обеспечение топливом сельхозпроизводителей.