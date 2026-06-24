ФАС направила письма с рекомендациями по ценообразованию 26 топливным союзам

Составлено ИИ-Ассистентъ

Письма ФАС топливным союзам стали частью системной деятельности ведомства по контролю за ценообразованием на рынке нефтепродуктов. Ранее ФАС уже требовала от нефтекомпаний и независимых АЗС снизить стоимость топлива, учитывая биржевые цены на нефтепродукты. В случае отсутствия мер со стороны организаций, ФАС рассматривает это как признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В сентябре 2023 года ФАС возбудила первые антимонопольные дела по итогам проверки рынка нефтепродуктов в пяти регионах России, включая Белгородскую и Ростовскую области, Краснодарский и Ставропольский края, а также Дагестан. Тогда нарушения были связаны с завышением цен на моторное топливо с нефтебаз, антиконкурентными соглашениями и незаконной координацией экономической деятельности владельцев АЗС. Также ФАС проводила внеплановые проверки участников топливного рынка, подозревая их в картельном сговоре, который мог привести к росту биржевых цен.

В целом, ФАС постоянно отслеживает ситуацию на топливном рынке и оценивает динамику цен на АЗС с точки зрения их экономической обоснованности, проверяя до 12 тысяч автозаправочных станций. Если рост цен на топливо опережает инфляцию, ведомство реагирует на это. Отдельно в ФАС контролируют обеспечение топливом сельхозпроизводителей.