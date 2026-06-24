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В Мурманской области предложили изменить порядок поставок топлива с нефтебаз

Власти Мурманской области обратились в федеральный центр с инициативой пересмотреть механизм отгрузки топлива с нефтебаз для Кольского Заполярья. Регион рассчитывает, что изменение логистики поможет стабилизировать поставки и снизить нагрузку на автозаправочные станции.

Власти Мурманской области принимают меры для стабилизации поставок топлива

Власти Мурманской области принимают меры для стабилизации поставок топлива

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Власти Мурманской области принимают меры для стабилизации поставок топлива

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На фоне изменений логистических цепочек в стране в регионе возникли временные сложности с обеспечением топливом. Из-за перераспределения потока автомобилистов крупные сетевые АЗС ввели ограничения на отпуск топлива, чтобы сохранить доступность запасов для максимально широкого круга потребителей.

Матвей Николаев

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