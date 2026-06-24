На заправках Мурманской области установили лимиты на продажу бензина и дизеля

В Мурманской области крупные сетевые автозаправки временно ограничили объем отпуска топлива. Меру объяснили изменением логистики поставок и необходимостью равномерно распределить имеющиеся запасы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупные АЗС Мурманской области ограничили объем заправки из-за перебоев поставок

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Крупные АЗС Мурманской области ограничили объем заправки из-за перебоев поставок

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном министерстве информационной политики, сложности с поставками топлива затронули как сетевые, так и независимые АЗС. Из-за перераспределения потока автомобилистов крупнейшие сети ввели лимиты на заправку, чтобы избежать быстрого опустошения резервуаров до поступления новых партий.

При этом для экстренных служб и стратегически важных предприятий ограничения не действуют — они продолжают получать топливо в полном объеме.

На отдельных сетях установлены следующие лимиты: на АЗС «Лукойл» отпускают до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива, на заправках «Роснефти» бензин ограничен 99 литрами, а дизель доступен без ограничений. У «Газпромнефти» действует лимит в 30 литров как на бензин, так и на дизель, однако по картам лояльности объем дизельного топлива увеличен до 60 литров. Отпуск топлива в канистры и другие емкости временно запрещен.

Матвей Николаев