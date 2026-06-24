В центре Петербурга до 6 июля изменится движение автобусов и троллейбусов

Ремонт Невского проспекта приведет к временным изменениям в работе общественного транспорта в центре Петербурга. На время ограничений скорректируют движение 13 маршрутов, еще один временно отменят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за перекрытия на Невском проспекте временно закроют один троллейбусный маршрут

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Из-за перекрытия на Невском проспекте временно закроют один троллейбусный маршрут

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 28 июня по 6 июля в городе стартует первый этап дорожных работ на Невском проспекте. На этот период движение транспорта закроют на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы.

Из-за перекрытий изменятся маршруты автобусов № 24, 27, 54, 65, 181 и 191, а также троллейбусов № 1, 5, 7, 10, 11, 16, 22 и 28.

При этом троллейбус № 5 на время ремонта полностью прекратит работу. Также временно сократят маршрут троллейбуса № 22.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании поездок по центру Петербурга.

Матвей Николаев

Матвей Николаев