Петербурженки получили два года колонии после публикации треш-видео с российским паспортом

Городской суд вынес приговор Алене Васильевой и Ольге Брынцевой, признанным виновными в надругательстве над Государственным гербом РФ и реабилитации нацизма. Каждая из них приговорена к двум годам колонии-поселения, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алена Васильева позировала на камеру на фоне плаката с символами Победы Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Ольга Брынцева снимала происходящее на свой телефон Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 2 Алена Васильева позировала на камеру на фоне плаката с символами Победы Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Ольга Брынцева снимала происходящее на свой телефон Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По версии следствия, в мае 2025 года женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения у станции метро «Площадь Александра Невского», сняли и распространили в интернете видео. На кадрах одна из них справила нужду на паспорт с изображением герба, а после показывала оголенные ягодицы на фоне плаката с георгиевской лентой, фотографией «Комбат» и монументом «Родина-мать зовет!». Вторая фигурантка снимала происходящее и помогала с распространением видео.

Обе признали вину и раскаялись. Суд также запретил им в течение трех лет заниматься администрированием сайтов и размещением материалов в интернете. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Карина Дроздецкая